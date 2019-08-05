Красноярск, 5 августа, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Пожар на складе боеприпасов, который расположен на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края, по предварительным данным, начался после взрыва снаряда. Такую версию озвучил представитель экстренных служб региона.

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По его словам, которые приводит РИА Новости, подрыв снаряда произошёл вблизи деревни Каменка.

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Как сообщал ИА REGNUM, пожар и взрыв на складе боеприпасов на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края, произошли сегодня, 5 августа. На место происшествия направлены силы пожарных по второму номеру сложности. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали два человека. С осколочными ранениями они были доставлены с больницу.