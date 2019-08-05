Берлин, 5 августа, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Автомобиль Volkswagen Golf восьмого поколения впервые засняли без камуфляжа. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

carscoops.com Volkswagen Golf Mk8

Фотошпионам удалось заснять авто во время проведения коммерческой съемки. Фото демонстрируют Golf Mk8, который окрашен в тот же цвет, что и последние тестовые экземпляры. Новинка имеет агрессивный дизайн задних фонарей, хромированные элементы, а также модернизированную нижнюю часть радиаторной решетки, окрашенной в цвет кузова.

Салон Golf Mk8 также получил значительные улучшения. Внутри авто появились цифровая панель приборов и большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Кроме того, автопроизводитель предусмотрел поддержку беспроводных обновлений, которые обеспечат защиту ПО от кибератак.

Напомним, SAIC Volkswagen с целью тестирования продукции компании создал в городе Турпан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая испытательный полигон.

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