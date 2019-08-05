Обнинск, Калужская область, 5 августа, 2019, 15:23 — ИА Регнум. В лекционном зале Музея истории Обнинска Калужской области проходит передвижная художественная выставка «Непокорённый Ленинград», сообщили 5 августа корреспонденту ИА REGNUM в учреждении культуры.

Фото пресс-службы Музея истории города Обнинска Плакат выставки «Непокорённый Ленинград»

Выставка создана на основе блокадных коллекций, полученных в дар от ленинградцев, и приобретённых Музеем Победы других произведений блокадной графики. На выставке представлены графические работы Виктора Слыщенко, Николая Пильщикова, Александра Харшака, Соломона Бойма, Льва Голубовского и других.

Музей истории города Обнинска принимает участие в масштабном федеральном проекте Центрального музея Великой Отечественной войны «Территория Победы», в рамках которого существует передвижная художественная выставка «Непокорённый Ленинград» из фондов Музея Победы в Москве.