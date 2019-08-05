Владимир, 5 августа, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд города Владимира рассматривает иск православных христиан к Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику, сообщил портал «Владимирские новости».

Glavkom NN Успенский собор. Владимир

Инициаторы обращения хотят добиться бесплатного входа в Успенский собор во Владимире. Он находится в управлении ВСМЗ, но на его территории проходят богослужения. Для верующих храм открыт во время утренней и вечерней служб, в остальное же время Успенский собор функционирует как музей, и за вход в него нужно платить.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Русская православная церковь претендовала на 12 объектов ВСМЗ, однако после соглашения с новым руководством музея большинство запросов было отозвано. Приказная изба из ансамбля Свято-Покровского женского монастыря и Знаменская церковь перешли к РПЦ, а Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, Спасо-Преображенский собор, Трапезная Успенская церковь в Спасо-Евфимиевском монастыре и Богородице-Рождественский собор в Суздальском кремле остались в ведении музея, но на их территории проводятся службы.