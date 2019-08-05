Веллингтон, 5 августа, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Положение Великобритании в НАТО не изменится после выхода этой страны из состава ЕС, тогда как значимость самого альянса возрастёт. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Новую Зеландию.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Соединённое Королевство останется очень важным, ключевым союзником альянса вне зависимости от того, когда и как произойдет выход из ЕС, отметил он, напомнив о британском военном бюджете — самом крупном в Европе.

Великобритания и другие страны Европы останутся в НАТО, в силу чего, предположил Столтенберг, альянс станет ещё более важной платформой для объединения европейских и североамериканских государств.

Как сообщало ИА REGNUM, британские власти обязались покинуть Европейский союз 31 октября 2019 года. В кабинете премьер-министра страны Бориса Джонсона появились часы с обратным отсчетом времени до разрыва с ЕС.

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