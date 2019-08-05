Чебоксары, 5 августа, 2019, 15:06 — ИА Регнум. В чувашской Шумерле привлечен к ответственности руководитель МУП «Коммунальник» за несоблюдение требований при обращении с твердыми коммунальными отходами на городской свалке. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Onf.ru Рейд членов ОНФ в Шумерлю

Муниципальное предприятие занимается эксплуатацией городской санкционированной свалки в Шумерле, и имеет лицензию на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I—IV классов опасности. В ходе проверки полигона прокуратура обратила внимание на размещение отходов на рабочей карте «без проведения промежуточной изоляции инертными материалами уплотненных слоев». Речь идёт, по данным ведомства, о площади не менее 1400 кв. метров.

«Поступающие отходы беспорядочно складированы в северо-западной площади полигона, надлежащая работа по их уплотнению и промежуточной изоляции грунтом не осуществлялась, отходы не разравнивались и не измельчались», — говорят в прокуратуре, отмечая, что также не были приняты меры «по недопустимости самовозгорания отходов» .

Исполняющий обязанности директора предприятия привлечён ведомством к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления»), ему назначено 10 тыс. рублей штрафа. Судебное постановление в законную силу не вступило.

Отметим, что ранее после рейда членов регионального штаба ОНФ прокуратура подтвердила наличие шести несанкционированных свалок ТКО в Шумерле общей площадью около 370 кв. метров. Тогда в ведомстве отмечали, что по постановлению прокуратуры глава администрации города и его заместитель привлечены судом к административной ответственности за нарушение законодательства об отходах и потреблении.