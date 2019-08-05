Казань, 5 августа, 2019, 15:01 — ИА Регнум. В Татарии жители сразу нескольких посёлков митинговали из-за обновленного генерального плана, который предполагает снос нескольких домов и вырубку леса для строительства автомагистралей. Об этом 5 августа сообщает Общественное телевидение России.

Tatarstan.ru Ремонтные работы в Дербышках

Только в поселке Дербышки на акцию, несмотря на ливень, пришли больше ста человек. Протестующие предложили свои варианты строительства дорог, но проектировщики пока их пожелания не учитывают.

Савия Хамидуллина, участница митинга «Власти нас с апреля не слышат. И я пришла сегодня еще раз сказать, что я против магистрали. Я хочу, чтобы они нас послушали и приняли мнение».

Анастасия Латыпова, замначальника управления архитектуры и градостроительства Казани. «Отказаться от общих интересов в интересах частного лица — это неправильный подход к документу территориального планирования. Это лишает его всяческого смысла. Тогда, получается, надо вообще убрать все дороги, ничего не строить».

Участники митинга подчеркивают, что они за строительство дорог, но против сноса домов. На митинге прийти к компромиссу так и не удалось. Акция закончилась перепалкой с чиновниками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители казанского посёлка Вознесенское, усмотрев в новой редакции генплана, что новая четырехполосная дорога пройдет по их домам, провели сход, на который, несмотря на дождь, пришли 150 человек. На сходе жители заявили, что им обещали, что их дома стройка не затронет, а в итоге оказалось, что обещания не соблюдены.

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