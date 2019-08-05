Симферополь, 5 августа, 2019, 14:57 — ИА Регнум. В результате непогоды более 70 населённых пунктов остались без света в Крыму. Об этом ИА REGNUM 5 августа сообщили в пресс-службе ГУП «Крымэнерго».

Без света

»От непогоды пострадали 72 населенных пункта, из них в 21 — частично. Суммарно без электроснабжения оставались более 8 тысяч человек, в частности жители Белогорского и Бахчисарайского районов. На некоторых участках ЛЭП неоднократно фиксировались повторные повреждения», — отметили в «Крымэнерго».

В различных районах полуострова, добавили специалисты, на 39 воздушных линиях электропередачи зафиксированы технологические нарушения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате шторма в Симферополе упало полтора десятка деревьев. На востоке полуострова были подтоплены дома и фермерские хозяйства.

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