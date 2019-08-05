Киев, 5 августа, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Украина обратилась к США с просьбой продать больше противотанковых ракетных комплексов Javelin, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, сообщило 5 августа «Радио Свобода».

Противотанковая ракета FGM-148 Javelin

По его словам, Украина хотела бы купить больше комплексов с оборонительной целью по программе внешних военных продаж министерства обороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что американские военные вывезли противотанковые комплексы Javelin с территории Украины в Польшу, поскольку ВСУ не смогли обеспечить надлежащие условия хранения этого оружия.

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