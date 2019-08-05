Москва, 5 августа, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Ставки по ипотеке Сбербанк снизит 6 августа. Об этом говорится в сообщении банка.

Ипотека

Для основной линейки продуктов ипотечного кредитования снижение составит до 0,7 процентного пункта. В результате новую квартиру клиенты банка смогут приобрести в ипотеку по ставке от 7,6% годовых, тогда как для вторичного жилья минимальная ставка составит 9,1%.

Для зарплатных клиентов банка в рамках программы субсидирования с застройщиками квартира будет доступна по минимальной ставке в 7,6%. Готовое жилье по минимальной ставке в 9,1% смогут приобрести зарплатные клиенты и участники акций «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2019 года Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,3 — 0,6 процентного пункта.

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