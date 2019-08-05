Тольятти, Самарская область, 5 августа, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Появились фотоснимки пикапа и фургона Chevrolet Niva, которые планировали выпустить в 2004 году. Снимки с автомобилями были опубликованы 5 августа на портале SpeedMe.

32cars Chevrolet Niva в кузовах пикап и фургон

Со ссылкой на официальный источник предприятия «GM-АвтоВАЗ» и данные из «РосПатента», портал сообщил, что пикап и фургон Chevrolet Niva планировались к выпуску в 2004 году, однако эти планы реализованы не были.

В течении 15 лет информация об этих версиях Chevrolet Niva держалась в секрете, но теперь автокомпания решила раскрыть некоторые интересные детали по этим автомобилям.

По полученной информации, модель Chevrolet Niva в кузове «пикап» имела наименование «ВАЗ-2323». В отличие от стандартного 5-дверного внедорожника, двухдверный пикап отличался большим грузовым отсеком длиной 1,6 м. По периметру кузова у автомобиля имелась специальная пластиковая защита черного цвета.

Chevrolet Niva в версии «фургон» имела наименование «ВАЗ-2723». От пикапа модель отличалась специальной пластиковой накладкой, которая находилась на крыше в верхней части машины. Фургон мог быть как грузопассажирским, так и грузовым. В первом варианте верхний кожух был оснащён боковыми стеклами изогнутой формы.

Напомним, совместное предприятие корпорации General Motors и ПАО «АвтоВАЗ» представило обновлённый внедорожник Chevrolet Niva. В автомобиле было доработано программное обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства машины.

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