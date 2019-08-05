Ачинск, Красноярский край, 5 августа, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Власти Ачинска проинформировали о ЧП в районе деревни Каменка Ачинского района. Как сообщили ИА REGNUM 5 августа в администрации Ачинска, слышны взрывы снарядов в районе войсковой части 74 008.

Adm-achinsk.ru Взрыв под Ачинском

К месту ЧП выехала оперативная группа ЕДДС, её возглавляет глава города Илай Ахметов.

Жителей Ачинска просят сохранять спокойствие. Им также рекомендуют не ездить в сторону Каменки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ачинске очевидцы сообщили о нескольких взрывах. Информации о погибших и пострадавших пока нет.