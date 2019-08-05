Москва, 5 августа, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Стали известны результаты продаж автомобилей японского автопроизводителя Mitsubishi за июль 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте дистрибьютора Mitsubishi в России ООО «ММС Рус».

Tomasz_Mikolajczyk Mitsubishi

По данным представителей компании, в июле 2019 года в России было продано 2 753 машины. Это на 10% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

«В июле наши продажи продемонстрировали положительную динамику, в том числе благодаря слаженной работе нашей профессиональной команды и оперативно принятым тактическим мерам по стимулированию спроса», — заявил главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Осаму Иваба.

Стоит отметить, что тройка лидеров в июле не изменилась. Самой продаваемой моделью марки стал Mitsubishi Outlander — 2 146 единицы. Вторую строчку занимает внедорожник Pajero Sport — 312 единицы. На третьей строчке расположился пикап L200 — 96 единиц.

Напомним, в первой половине 2020 года на российском рынке появится обновленный кроссовер Mitsubishi ASX. Модель получит модернизированную решетку радиатора, новый передний бампер и совершенно другие передние фары.

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