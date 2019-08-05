Луганск, 5 августа, 2019, 14:54 — ИА Регнум. Комиссия Операции объединённых сил (ООС) установила, что основной причиной нарушений дисциплины и преступлений в отношении мирных жителей Донбасса со стороны боевиков 14-й бригады ВСУ является употребление спиртных напитков и наркотиков, заявил 5 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Принято решение о направлении в соединение групп психологов и наркологов для проведения профилактической работы среди военнослужащих относительно вреда употребления спиртных напитков и наркотических веществ», — рассказал Филипоненко.

Он добавил, что массовое злоупотребление алкоголем наблюдается также среди боевиков 54-й бригады ВСУ, особенно тех, кто ожидает ротации из зоны боевых действий.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, 14-я бригада может быть выведена из так называемой зоны ООС, поскольку в ней идёт разбирательство касательно похищенного военного имущества, в частности, приборов ночного видения, полученных из-за рубежа.

Читайте также: В ЛНР сообщили о выводе с фронта бригады ВСУ в наказание за воровство