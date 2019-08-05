Нижнекамск, Татарстан, 5 августа, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Регулярное авиасообщение между Нефтекамском (Татария, аэропорт «Бегишево») и Стамбулом (Турция) открывается с 27 октября 2019 года. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе авиакомпании Nordwind.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет в небе

Стоимость билетов стартует от 17,5 тыс. рублей за перелёт туда и обратно. Рейсы будут осуществляться в дневные часы трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Для полётов в Стамбул будут предоставлены воздушные суда Boeing 737−800. Максимально этот лайнер рассчитан на 200 пассажиров.

ИА REGNUM напоминает, с марта 2006 года авиакомпания Turkish Airlines начала выполнять регулярные рейсы из Казани в Стамбул. В этом году с апреля перелёты осуществлялись во все дни недели, кроме воскресенья. Однако летом к регулярным рейсам добавился и перелёт по воскресным дням.