Тюмень, 5 августа, 2019, 14:37 — ИА Регнум. В Тюменской области незаконные рубки выявляет космомониторинг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте лесного комплекса.

Вырубка леса

С 2019 года применены современные цифровые технологии, которые позволяют анализировать на основе снимков из космоса освоение лесов, и сопоставлять данные системы ЛесЕГАИС с данными спутников. Это помогает выявлять факты незаконной рубки леса.

По данным на 30 июля 2019 года выявлены признаки нарушений лесного законодательства по четырём карточкам дешифрирования мест использования лесов. Сейчас сотрудники лесного надзора ведут проверку территории на местности.

Отметим, что работы по дистанционному мониторингу использования лесов в 2019 году будут проведены на территории 192 лесничеств в 32 субъектах Российской Федерации.