Москва, 5 августа, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Экономика РФ находится в коматозном состоянии, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 5 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз экспертов Института экономики роста им. П. А. Столыпина, предсказавших, что рецессия в российской экономике может наступить уже в 2019 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Рецессия в российской экономике — это уже не риск, а состоявшийся факт, — сказал Жуковский. — Можно сколько угодно менять руководство Росстата, директоров тех или иных структур Росстата, менять методики расчёта показателей, манипулировать с отраслевыми дефляторами, индексами цен, но все прекрасно понимают, что экономика коллапсирует и сжимается. Шестой год подряд падают реальные располагаемые доходы населения, причём официально доходы упали на 8,5%, а неофициально — на 35−40%, розничный товарооборот только официально упал более чем на 11%. Все инвестиции сосредоточены либо в государственных корпорациях, либо в бюджетном секторе, а налоги регулярно повышаются».

Подытоживая сказанное, экономист констатировал, что в такой ситуации никакого роста быть не может, и что сама экономика РФ находится в коматозном состоянии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, похожей точки зрения на ситуацию в экономике РФ придерживается экономист Михаил Хазин, который в беседе с корреспондентом ИА REGNUM назвал экономическую политику, проводимую властями РФ, вредительской, и констатировал, что рецессия в РФ продолжается уже семь лет.