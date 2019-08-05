Киев, 5 августа, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Турцию, где встретится с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает 5 августа пресс-служба украинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зарубежная поездка Зеленского запланирована 7 и 8 августа. С Эрдоганом украинский президент встретится в Анкаре, также состоится встреча Зеленского с представителями украинской и крымскотатарской общин.

В Стамбуле запланированы переговоры Зеленского с патриархом Константинопольским Варфоломеем I.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент анонсировал встречу с главой США Дональдом Трампом в сентябре в Вашингтоне.

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