Тбилиси, 5 августа, 2019, 14:28 — ИА Регнум. В Кутаиси совершил посадку первый прямой авиарейс из Кракова, передает 5 августа грузинский «Первый телеканал» со ссылкой на «Объединения аэропортов Грузии».

Иллюминатор самолета

Отмечается, что большинство пассажиров на борту самолета AIRBUS А 321 являются гражданами Польши. По случаю открытия нового авиарейса пассажирам самолета вручили грузинское вино и сухофрукты.

Отметим, по данным венгерской авиакомпании Wizz Air, прямые авиарейсы Краков — Кутаиси выполняются два раза в неделю: по средам и воскресеньям. На 7 августа стоимость перелета в один конец составляет $90. Время в пути — 3 часа 10 минут.

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