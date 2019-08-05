Томск, 5 августа, 2019, 14:20 — ИА Регнум. В Томске врачи спасли трёхлетнего мальчика с 65% ожогов тела, доставленного в крайне тяжёлом состоянии в больницу скорой медицинской помощи №2 из Первомайского района 2 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 5 августа, в департаменте здравоохранения Томской области.

(сс) skeeze Операция

По словам лечащего врача Николая Трохимчука, ребёнок, у которого было 65% глубокого ожога кожи, находился в реанимации 17 дней. Большую часть времени он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Мальчику сделали операцию по пересадке кожи.

«В результате лечения глубокие поражения кожи уменьшились до 5%», — отметил Трохимчук.

5 августа ребёнка выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Красноярска спасли младенца с несколькими критическими врождёнными пороками.

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