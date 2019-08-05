Москва, 5 августа, 2019, 14:31 — ИА Регнум. В Москве задержаны двое мужчин по подозрению в разбойном нападении на водителя такси. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве. Задержание произошло в районе Северное Измайлово.

Victor Задержание

По словам потерпевшего, в автомобиль к нему подсели двое неизвестных и попросили отвезти их на Щёлковское шоссе. Однако, прибыв в пункт назначения, подозреваемые изменили место высадки и отказались платить за поездку. После этого они начали избивать таксиста и отобрали у него два мобильных телефона.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 21 и 22-летние приезжие», — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент следствием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые задержаны, их причастность в совершении аналогичных противоправных деяний на территории столицы устанавливается.