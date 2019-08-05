Санкт-Петербург, 5 августа, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Государство уже сделало все, что должно было сделать, в части установления правил на рынке кредитования — теперь банки должны расслышать этот посыл, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 5 августа, адвокат Юрий Баринов, комментируя предложение об ограничении кредитов для молодежи.

Infanti.com.br Маленький кредитор

Ранее РИА Новости сообщило, что депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву ограничить возможность получения кредитов гражданам младше 25 лет.

Депутат считает, что им должны выдаваться только кредиты на жилье и учебу. Едва достигшие совершеннолетия граждане нередко берут кредиты на не самые необходимые вещи, попадают в «кредитное рабство», что негативно сказывается на будущем не только конкретных граждан, но и страны в целом, считает Петров.

«Государство на этом рынке уже сделало все, что должно было сделать. Есть закон о банкротстве физических лиц, есть ограничения по процентным ставкам, созданы бюро кредитных историй. Это посыл банкам: внимательно проверяйте и считайте, это ваши собственные риски. Участники рынка должны расслышать этот посыл.

Возраст же тут совершенно ни при чем. Некоторые и в 25 лет отлично зарабатывают и даже находятся на руководящих должностях. Тут не нужно привязываться к возрасту, нужно каждую ситуацию рассматривать индивидуально», — отметил Юрий Баринов.