Багдад, 5 августа, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Посол США в Ираке Мэтью Тюллер, выступая на пресс-конференции в Багдаде, рассказал о причинах нахождения американских вооруженных сил на территории страны, об этом 5 августа сообщает Kurdistan.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты США

По словам дипломата, военные Соединенных Штатов нужны для «улучшения» иракской армии, а не для нападения на соседние государства.

Также посол подчеркнул, что Ирану следует уважать суверенитет Ирака и не вмешиваться в его внутреннюю политику.

Тюллер добавил, что американские военные сражаются в стране с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и будут оставаться здесь столько времени, сколько потребуется.