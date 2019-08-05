Пермь, 5 августа, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Пермь решила пойти по стопам Москвы и отказаться от услуг кондукторов в общественном пассажирском транспорте. На смену придут контролеры, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

Gorodperm.ru Автобус. Пермь

Напомним, Пермь переживает транспортную реформу. В ее рамках введена электронная форма оплаты проезда.

Как отметил начальник городского департамента дорог и транспорта Анатолий Путин, от услуг кондукторов начнут отказываться, когда объем электронной формы оплаты превысит 80%. Штат контролеров расширят.

Взяв на вооружение практику Москвы, в Перми будут активно ежедневно проверять у пассажиров билеты. При этом очередей, чтобы попасть в автобус или трамвай, возникнуть не должно. Планируется запускать людей через все двери, а не только переднюю, установив на каждом входе валидаторы с терминалом для оплаты проезда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми весной 2019 года вырос размер штрафа за безбилетный проезд в пять раз — с 100 рублей до 500.