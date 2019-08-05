Владимир, 5 августа, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Владимирский моторно-тракторный завод, входящий в концерн «Тракторные заводы», признали банкротом, сообщил портал «ПроВладимир». Долги предприятия составили более 70 млрд рублей.

Vgtz-traktor.ru Волгоградский тракторный завод

В конце 2018 года на ООО «ВМТЗ» была введена процедура наблюдения, однако проблем предприятия она не решила. 30 июля 2019 года арбитражный суд признал завод банкротом и ввёл конкурсное производство. Конкурсным управляющим ООО «ВМТЗ» стал Игорь Протасов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, деятельность завода была приостановлена в 2017 году, а летом 2018-го его фактически ликвидировали. Несмотря на заявления бывшего губернатора Светланы Орловой о том, что ООО «ВМТЗ» заключил соглашение с «Ростехом» и возобновит работу, восстановить предприятие властям региона не удалось.