Бурятия, 5 августа, 2019, 13:37 — ИА Регнум. За 2018 года бродячие собаки покусали около пяти тысяч жителей Бурятии. Такие цифры привели ИА REGNUM в пресс-службе управления ветеринарии республики.

Злая собака

То есть в среднем каждый день собаки кусали по 13 с лишним человек. Что неудивительно, учитывая, что только в столице региона — Улан-Удэ насчитывается около восьми тысяч бродячих собак. Часть из них сбивается в стаи и становится крайне агрессивной, становясь угрозой не только для одиноких детей и стариков, но и для взрослых мужчин.

При этом в управлении считают, что проблема безнадзорных животных связана с безответственностью людей и именно от человека зависит, будет расти или уменьшаться количество безнадзорных животных в ближайшие годы.

«Большая часть из бродячих животных когда-то были домашними, и попали на улицу благодаря безответственности людей. Такие животные стараются обустраиваться поближе к человеку. Именно они обитают на детских площадках, во дворах домов, школ, тем самым создавая серьезную угрозу для горожан», — отметила главный специалист управления Наталья Бахлина.

Собаки, по её словам, опасны не только тем, что могут напасть, но и тем, что являются разносчиками различных заболеваний и могут стать причиной эпидемии. За 2018 год было исследовано 1970 проб биоматериала от безнадзорных домашних животных.

«При проведении исследований выявлены следующие виды заболеваний: токсокароз — 294 пробы, токсаскаридоз — 420 проб, дипилидиоз — 285 проб, цистоизоспороз — 9 проб, дифиллоботриоз — 61 проба», — сообщили в управлении, отметив, что ситуация по паразитарным заболеванием остаётся сложной.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые полгода 2019 года на укусы животных в России пожаловалось свыше 198 тыс. человек. Из них более четверти — дети в возрасте до 14 лет.

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