Екатеринбург, 5 августа, 2019, 13:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге дали срок сообщникам криминального авторитета Андрея О. Решение приняли в Железнодорожном суде города, передаёт «Ура.ру».

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Суд дал шесть лет колонии строгого режима Алексею Д. и семь с половиной лет Владимиру Л. Обоих подсудимых обвиняли в похищении человека. Суд счёл вину доказанной и вынес обвинительный приговор. Владимиру Л. срок «утяжелил» найденный у него пистолет, который преступник хранил незаконно.

Напомним, в марте 2018 года в Екатеринбурге осудили банду грабителей. Шестеро бандитов осуществляли разбойные нападения на ювелирные магазины города и склады с техникой.