Самара, 5 августа, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Всего 20,8% самарских соискателей готовы сменить место жительства ради подходящей работы. Об этом 5 августа сообщает «Независимое Информационное Агентство Самара» со ссылкой на исследование, проведенное экспертами «Авито».

(сс) Konstantin ak63 Вид на жилой микрорайон в Самаре

Исследование проводилось во втором квартале 2019 года. Согласно его данным, год назад сменить место жительство согласились бы 21,3% самарцев.

Те, из соискателей, кто готов к переезду хотят получить более высокооплачиваемую работу (на 25,6% больше), чем те, кто не готов покинуть город.

В целом по России доля мобильных граждан составляет 28,3%. Это на 1,1% больше, чем в прошлом году.

Напомним, что самыми мобильными соискателями являются жители Москвы. 34,2% жителей этого мегаполиса готовы его покинуть ради смены работы.