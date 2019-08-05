Жители Самары не хотят уезжать из города ради смены работы — исследование
Самара, 5 августа, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Всего 20,8% самарских соискателей готовы сменить место жительства ради подходящей работы. Об этом 5 августа сообщает «Независимое Информационное Агентство Самара» со ссылкой на исследование, проведенное экспертами «Авито».
Исследование проводилось во втором квартале 2019 года. Согласно его данным, год назад сменить место жительство согласились бы 21,3% самарцев.
Те, из соискателей, кто готов к переезду хотят получить более высокооплачиваемую работу (на 25,6% больше), чем те, кто не готов покинуть город.
В целом по России доля мобильных граждан составляет 28,3%. Это на 1,1% больше, чем в прошлом году.
Напомним, что самыми мобильными соискателями являются жители Москвы. 34,2% жителей этого мегаполиса готовы его покинуть ради смены работы.