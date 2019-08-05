Команде Зеленского придётся следить не только за депутатами Рады — эксперт
Киев, 5 августа, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Команде президента Украины Владимира Зеленского понадобится система слежения не только за депутатами Верховной рады, но и за членами правительства, а также за руководством областей и крупных городов, заявил политолог Виктор Небоженко 5 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
Лёгкость и поспешность, с которой команда Зеленского отбирала кандидатов в депутаты от партии «Слуга народа» привела к тому, что их придётся контролировать жёсткими методами, отметил политолог.
Он также уверен, что система контроля распространится на регионы Украины:
Напомним, ранее представитель партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что за представителями партии в Раде будет наблюдать система «Большой брат», которая будет анализировать голосования парламентариев, применяя элементы искусственного интеллекта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее однопартиец Арахамии Максим Бужанский не поддержал эту инициативу, заявив, что нужно довести идею контроля до конца — держать депутатов в будках и строем водить на работу в парламент.
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