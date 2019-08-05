Киев, 5 августа, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Команде президента Украины Владимира Зеленского понадобится система слежения не только за депутатами Верховной рады, но и за членами правительства, а также за руководством областей и крупных городов, заявил политолог Виктор Небоженко 5 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Daniel Haußmann Кабинет министров Украины

Лёгкость и поспешность, с которой команда Зеленского отбирала кандидатов в депутаты от партии «Слуга народа» привела к тому, что их придётся контролировать жёсткими методами, отметил политолог.

«Вслед за мониторингом парламентского большинства остро встанет вопрос о создании «Большого брата» для исполнительной власти — системы непубличного отслеживания деятельности кабинета министров Украины, соответственно, перманентный контроль решений премьер-министра и министров на предмет коррупционных и профессиональных аномалий», — считает эксперт.

Он также уверен, что система контроля распространится на регионы Украины:

«К Новому году, после радикального обновления всего губернаторского корпуса, «Большой брат» придёт в регионы и мэрии крупных городов-миллионников», — добавил Небоженко.

Напомним, ранее представитель партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что за представителями партии в Раде будет наблюдать система «Большой брат», которая будет анализировать голосования парламентариев, применяя элементы искусственного интеллекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее однопартиец Арахамии Максим Бужанский не поддержал эту инициативу, заявив, что нужно довести идею контроля до конца — держать депутатов в будках и строем водить на работу в парламент.

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