Москва, 5 августа, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей России (92%) не занимаются раздельной сортировкой отходов, а весь мусор выбрасывают в одном пакете. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Мусор

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Лишь 6% опрошенных собирают мусор отдельно и сдают пластик, по 2% — стекло и бумагу с картоном, еще 1% — металл. 13% граждан сдают старую одежду и обувь в благотворительные организации. 11% выбрасывают батарейки в специальные контейнеры.

При этом большинство жителей России (70%) в принципе поддерживает идею раздельного сбора мусора, причем 26% поддерживает полностью, 44% скорее поддерживают. 55% готовы уже сейчас сортировать отходы.

Опрос проведен в июле 2019 года. В опросе приняли участие 1500 граждан РФ от 18 до 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, половина жителей России (50%) готова сортировать мусор, если баки для раздельного сбора будут находиться рядом с их домом. 16% уже сортируют отходы.

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