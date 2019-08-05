Момбаса, Кения, 5 августа, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Власти Кении готовятся к продаже за границу 200 000 баррелей сырой нефти, стоимостью 12 миллионов долларов США. Об этом передает Deutsche Welle Swahili со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Это будет первый экспорт нефти в восточноафриканской стране к началу последнего квартала 2019 года.

По информации представителей компании Tullow, нефть уже была доставлена в порт Момбаса. Скважины Tulllow Oil расположены в районе Туркана. Компания перевозила 600 баррелей в день в прибрежные районы Кении, с мая 2019 года увеличив это количество до 2000 в день.

Нефть в Кении обнаружили в 2012 году в долине Локичар. До его полного истощения из месторождения было добыто 560 миллиардов баррелей нефти.