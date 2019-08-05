Сумасшедшие или нет? В США обсуждают психическое здоровье нации
Вашингтон, 5 августа, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Слова президента США Дональда Трампа о том, что устроившие бойню в Огайо и Техасе — психически больные люди, вызвали полярную реакцию в информационном поле его страны.
Популярная ведущая крупного телеканала Fox News, Томи Ларен, обращается к почти полутора миллионам своих читателей в «Твиттере»:
Ларен подчеркивает, что оружие всегда было «частью нации» в США, но частая массовая стрельба началась только 20 лет назад, то есть дело не только в самом оружии, есть чисто человеческие причины, и никакой закон об ужесточении правил владения оружием этого не изменит.
Сенатор Джон Корнин полагает, что для каждой комплексной проблемы есть ответ, который одновременно очевидный, простой и неверный. Массовая стрельба относится к таким вопросам, на которые у людей просто нет всех ответов. Но к улучшению психического климата США стремятся:
Сенатор-демократ Крис Мерфи спорит с Трампом на основе статистики:
Известный противник Трампа, сенатор Берни Сандерс, также высказался за «психиатрическое» объяснение:
Конгрессмен Стив Скалайз уверен, что проблема — не в оружии, а в обществе, где распространена «культура смерти», а насилие считается нормальным и даже превозносится на телеэкранах. В итоге люди, вместо того чтобы обращаться за квалифицированной психологической помощью, радикализуются на интернет-форумах.
Как сообщало ИА REGNUM, комментируя сообщения о двух инцидентах с массовыми убийствами в двух штатах, президент США сказал, что стрелков нельзя считать нормальными людьми. Трамп заявил, что в его стране такого быть не должно, но при этом бойни, которые были устроены в двух штатах — не единичные случаи, такое происходит не первый год, и это нужно остановить.