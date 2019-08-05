Вашингтон, 5 августа, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Слова президента США Дональда Трампа о том, что устроившие бойню в Огайо и Техасе — психически больные люди, вызвали полярную реакцию в информационном поле его страны.

Франсиско Гойя. Сумасшедший дом. 1814

Популярная ведущая крупного телеканала Fox News, Томи Ларен, обращается к почти полутора миллионам своих читателей в «Твиттере»:

Томи Ларер "Это не вина Трампа. Это не вина Национальной стрелковой ассоциации. Когда уже наш народ проснется и осознает, что среди нашей молодежи имеет место кризис психического здоровья, который, вероятно, вызван злоупотреблениями медикаментами, отсутствующими родителями и культурой, которая чтит низость и известность выше Бога, семьи и сообщества?»

Ларен подчеркивает, что оружие всегда было «частью нации» в США, но частая массовая стрельба началась только 20 лет назад, то есть дело не только в самом оружии, есть чисто человеческие причины, и никакой закон об ужесточении правил владения оружием этого не изменит.

Конгрессмен Джефф Фортенберри «Законодательно мы можем найти общую почву для улучшения оценки и предотвращения угроз и решения проблем психического здоровья, стоящих за большей частью этого насилия»

Сенатор Джон Корнин полагает, что для каждой комплексной проблемы есть ответ, который одновременно очевидный, простой и неверный. Массовая стрельба относится к таким вопросам, на которые у людей просто нет всех ответов. Но к улучшению психического климата США стремятся:

Джон Корнин «Мы добились прогресса: путем совершенствования системы проверки нарушенного фона, улучшения доступа к лечению психического здоровья, путем укрепления школы путем повышения уровня подготовки сотрудников правоохранительных органов и специалистов в области психического здоровья. Но нам есть, к чему стремиться. Нам надо относиться к этим преступлениям как к требующим решения проблемам, а не к тому, что можно эксплуатировать в партийных целях».

Сенатор-демократ Крис Мерфи спорит с Трампом на основе статистики:

Крис Мерфи «19 из 20 убийц не имеют диагностированных психических отклонений. 4 из 5 массовых стрелков не имеют психических диагнозов, и у половины не было никаких признаков предшествующей, недиагностированной болезни. Ограничивать происходящее только проблемой психического здоровья — это трюк индустрии огнестрельного оружия».

Известный противник Трампа, сенатор Берни Сандерс, также высказался за «психиатрическое» объяснение:

Берни Сандерс «Во всем мире люди смотрят на США и гадают, что же происходит, какова психическая ситуация в Америке, где раз за разом происходят невообразимые ужасы».

Конгрессмен Стив Скалайз уверен, что проблема — не в оружии, а в обществе, где распространена «культура смерти», а насилие считается нормальным и даже превозносится на телеэкранах. В итоге люди, вместо того чтобы обращаться за квалифицированной психологической помощью, радикализуются на интернет-форумах.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя сообщения о двух инцидентах с массовыми убийствами в двух штатах, президент США сказал, что стрелков нельзя считать нормальными людьми. Трамп заявил, что в его стране такого быть не должно, но при этом бойни, которые были устроены в двух штатах — не единичные случаи, такое происходит не первый год, и это нужно остановить.