Калуга, 5 августа, 2019, 12:59 — ИА Регнум. На территории Козельской овощеводческой фермы Калужской области полицейские совместно с коллегами из регионального УФСБ России задержали незаконно приехавших в РФ граждан Узбекистана и Таджикистана. Об этом 5 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.мвд.рф Нелегальные мигранты собирают огурцы на овощеводческой ферме в Козельске.

По данным ведомства, 17 иностранцев в регионе незаконно осуществляли трудовую деятельность. В качестве разнорабочих они собирали огурцы, выращенные на сельскохозяйственном поле. Сотрудниками полиции в отношении нелегалов составлено 38 административных протоколов, по каждому из которых нарушители будут наказаны штрафом в размере 2000 рублей.

Теперь иностранным гражданам, совершившим два и более административных правонарушения, будет на пять лет закрыт въезд на территорию Российской Федерации. Кроме того, полицейские устанавливают предпринимателя, незаконно использующего труд иностранных работников. Ему грозят крупные штрафы — от 250 до 800 тысяч рублей за каждого нелегала.