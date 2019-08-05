Тулун, Иркутская область, 5 августа, 2019, 12:49 — ИА Регнум. В Тулуне и Нижнеудинске Иркутской области идёт подготовка к строительству новых домов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, они предназначены для людей, потерявших жильё во время летних паводков.

Kremlin.ru Территории, пострадавшие от паводка в конце июня 2019 года в Иркутской области

По словам губернатора области Сергея Левченко, работы по оформлению документации и подготовка площадок и инженерной инфраструктуры будет идти параллельно.

В частности, в Тулуне для строительства новых жилых районов с социальными объектами запланированы пять площадок. В Нижнеудинске также определены земельные участки для новой жилой застройки.

Единым государственным заказчиком работ определена «Служба заказчика Иркутской области». По мнению замминистра жилищной политики региона Сергея Малинкина, эта мера позволит повысить эффективность работ.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в результате второй волны паводка было подтоплено 44 населённых пункта и почти 1800 домов. В шести пунктах временного размещения остаётся 413 человек, в том числе 96 детей.

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