Ереван, 5 августа, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Впервые с 2015 года зафиксирована тенденция к сокращению внешнего государственного долга Армении. Об этом говорится на странице правительства Армении в Facebook.

gov.am График внешнего долга Армении

«По положению на июнь 2019 года, внешний государственный долг Армении в течение последних 15 месяцев сократился на 120 млн. долларов или 2,1%», — отмечается в сообщении.

При президентстве Сержа Саргсяна оппозиция постоянно обвиняло правительство в увеличении внешнего долга. Если в первом квартале 2015 года внешний долг Армении составлял около $4 млрд, то в конце его президентства — в первом квартале 2018 года долг составлял уже $5,5 млрд. По состоянию на второй квартал 2019 года внешний долг Армении понизился до $5,4 млрд.

Комментируя снижение внешнего долга Армении, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил: «Разумное управление государственными финансами приведет как к снижению внешнего государственного долга, так и к инвестициям в приоритетные направления».