В РФ проводят вредительскую экономическую политику – Михаил Хазин
Москва, 5 августа, 2019, 13:04 — ИА Регнум. «Вредительская политика», которая проводится в РФ, привела к тому, что в стране уже семь лет продолжается экономический спад, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он рассказал 5 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов Института экономики роста им. П. А. Столыпина, которые предупредили о риске рецессии в РФ уже в 2019 году.
Эта «злонамеренная политика», как подчеркнул Хазин, стала прямым следствием либеральной модели, принятой в начале 1990-х, которую поддерживает либеральная команда, до сих пор контролирующая в стране финансово-экономическую политику.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидата экономических наук Олега Комолова, экономика РФ демонстрирует лишь бухгалтерский рост, который значительно ниже среднемирового уровня. Как следствие, это оборачивается тем, что РФ всё сильнее отстаёт от развитых экономик Запада.