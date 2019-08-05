Москва, 5 августа, 2019, 13:04 — ИА Регнум. «Вредительская политика», которая проводится в РФ, привела к тому, что в стране уже семь лет продолжается экономический спад, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он рассказал 5 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов Института экономики роста им. П. А. Столыпина, которые предупредили о риске рецессии в РФ уже в 2019 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Рецессия в России уже семь лет! — сказал Хазин. — С четвертого квартала 2012 года. Экономического роста нет. Стагнация — это темпы роста вблизи нуля. А сейчас наблюдается спад. И это очень хорошо видно по уровню жизни населения, по объёмам продаж и ещё по колоссальному количеству косвенных факторов. А прямые факторы фальсифицируются Росстатом. Если говорить о ключевых факторах, обеспечивающих этот спад, то это вредительская кредитно-денежная политика. Все страны мира накачивают свои экономики деньгами, мы, наоборот, их выводим. Это вредительская налоговая политика. Это вредительская бюджетная политика. И в целом вредительская экономическая политика, когда импорт поддерживается, а внутреннее производство гнобится».

Эта «злонамеренная политика», как подчеркнул Хазин, стала прямым следствием либеральной модели, принятой в начале 1990-х, которую поддерживает либеральная команда, до сих пор контролирующая в стране финансово-экономическую политику.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидата экономических наук Олега Комолова, экономика РФ демонстрирует лишь бухгалтерский рост, который значительно ниже среднемирового уровня. Как следствие, это оборачивается тем, что РФ всё сильнее отстаёт от развитых экономик Запада.