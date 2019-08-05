Челябинск, 5 августа, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Создание в России развитой сети высокоскоростных железных дорог станет для развития всей страны мощным импульсом. Укрепление агломерационных связей, а также сращивание расположенных поблизости рынков труда и агломераций — это общемировые тенденции, говорится в официальном сообщении хозяйственного общества «Уральская скоростная магистраль».

Правительство Челябинской области Проект строительства скоростной железной дороги между Челябинском и Екатеринбургом

В организации напомнили, что ВСМ опутана вся западная и центральная Европа. Германские города Берлин, Дрезден, Гамбург, Франкфурт, Мюнхен, Штутгарт, Кёльн. а также их агломерации находятся в единой сети. 200 км. между Кёльном и Франкфуртом можно преодолеть за 1 час 5 минут.

«Строительство высокоскоростных железных дорог между ядрами агломераций выступает одним из инструментов территориального развития. Благодаря ВСМ становятся возможными поездки на 200 км за 1 час или даже за 550 км за 2,5 часа. Это принципиально меняет конфигурацию всех деловых, культурных, социальных связей, фактически сближает территории, которые раньше были доступны только на автомобиле или самолёте со значительной потерей времени», — считают в организации.

Также в компании напомнили, что задача объединить большие города при помощи ВСМ содержится в указе Владимира Путина от 7 мая 2108 года. Развитие крупных перспективных городов содержится в Стратегии пространственного развития страны до 2025 года, а развитие ВСМ зафиксировано в Долгосрочной программе развития РЖД.

Проект создания магистрали между Челябинском и Екатеринбургом уже готов к запуску. Осталось закончить переговоры с Минтрансом по поводу условий концессии и предусмотреть средства из федерального бюджета для совместного с частными инвесторами финансирования проекта, а также заключить соответствующее концессионное соглашение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Минтранса Евгений Дитрих поддержал идею строительства в России сети ВСМ. При этом он сослался на зарубежный опыт, где такие магистрали помогают развивать регионы.

Добавим, проект ВСМ Челябинск — Екатеринбург готовится уже несколько лет. Он является одним из звеньев магистрали «Евразия» — Берлин — Москва — Пекин.