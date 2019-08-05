Санкт-Петербург, 5 августа, 2019, 12:38 — ИА Регнум. С 27 апреля 2019 года, когда вступил в силу закон Санкт-Петербурга о бесплатном круглогодичном проезде в железнодорожном транспорте пригородного сообщения для шести льготных категорий жителей города, региональные льготники совершили почти 4 млн поездок в пригородных поездах.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородная электричка

Закон был принят Заксобранием Петербурга по инициативе врио губернатора Александра Беглова.

За три месяца, с 27 апреля по 27 июля 2019 года, региональные льготники Санкт-Петербурга оформили 3 млн 922 тыс. 932 безденежных билета на пригородные поезда АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», сообщили 5 августа в пресс-службе компании.

Совершено на 14% больше поездок, чем за аналогичный период 2018 года, когда состав льготных категорий граждан и объем льготы на проезд был иным.

Из тех, кто оформил бесплатный билет за три месяца после начала действия обновленных льгот, 82% предъявили в кассе пенсионное удостоверение.

«Пенсионеры стали совершать на 10% больше поездок пригородным железнодорожным транспортом <…> ветераны войны и труда оформили на 28% больше билетов», — подсчитали железнодорожники. Рост числа поездок наблюдается по всем категориям льготников.

Напомним, до введения новых правил петербургские льготники пользовались правом 10%-ной оплаты проезда на электричках, но только в дачный сезон (с 27 апреля по 31 октября).

С 27 апреля 2019 года на железнодорожном транспорте пригородного сообщения начал действовать безденежный круглогодичный проезд для ряда льготных категорий пассажиров.

Право бесплатного круглогодичного проезда на электричках предоставлено:

— лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны,

— ветеранам труда и ветеранам военной службы,

— гражданам, являющимся в соответствии с действующим федеральным законодательством получателями пенсий или достигшим возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно), проработавшим в Санкт-Петербурге (Ленинграде) не менее 20 лет и имеющим трудовой стаж (в календарном исчислении) не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, исключая периоды работы, выполняемой осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях и тюрьмах,

— лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, и лицам, пострадавшим от политических репрессий,

— женщинам, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня», женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей, а также одному из родителей (усыновителей), награжденному орденом «Родительская слава»,

— гражданам, являющимся в соответствии с действующим федеральным законодательством получателями пенсий либо достигшим возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно).

Как сообщало ИА REGNUM, на обеспечение этих льгот предусматривается ежегодно выделять 710 млн рублей из бюджета Санкт-Петербурга.