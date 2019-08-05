Калуга, 5 августа, 2019, 12:25 — ИА Регнум. В «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» подведены итоги ремонтной кампании за первое полугодие 2019 года. Работы идут в соответствии с графиками, а по ряду показателей выполнение годового плана составляет 70%. Об этом 5 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации и. о. директора энергокомпании Владислава Острика.

Фото пресс-службы «Калугаэнерго» Ремонтные работы на высоковольтной линии

С января по июнь 2019 года энергетики заменили 5657 изоляторов, 647 опор, отремонтировали 1565 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжений, 500 трансформаторных подстанций. Также был выполнен ремонт оборудования 9 крупных питающих центров (ПС 35−110 кВ). Завершён ремонт на подстанциях «Заводская», «Фаянсовая», «ПРМЗ», «Гранат», «Беляево», «Петрищево», «Вербежичи», «Рогачи», «Гончарово».

Для минимизации риска повреждения проводов из-за падения на них деревьев от растительности расчистили свыше 952 га трасс воздушных линий электропередачи в Бабынинском, Ферзиковском, Тарусском, Ульяновском, Козельском, Перемышльском, Медынском, Дзержинском, Хвастовичском, Думиничском, Жиздринском, Людиновском, Юхновском районах. На 31 га были произведены работы по расширению трасс высоковольтных линий 10 кВ.

Всего в 2019 году калужские энергетики планируют отремонтировать оборудование на 25 подстанциях 35−110 кВ, также будет выполнен ремонт 932 трансформаторных подстанций, более 2 тыс. 600 км линий электропередачи. План расчистки просек составляет 1 тыс. 604 га трасс воздушных линий электропередачи всех классов напряжения. Планируется выполнить расширение трасс высоковольтных линий 10 кВ на площади более 60 га.