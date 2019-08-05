Новгородская область, 6 августа, 2009, 20:34 — ИА Регнум. Бывший глава Пестовского района Новгородской области Владимир Васильев признан виновным в превышении полномочий и приговорен судом к 3 годам 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Как сообщили сегодня, 6 августа, корреспонденту ИА REGNUM Новости в прокуратуре Новгородской области, приговор по уголовному делу в отношении Васильева Пестовский районный суд вынес 23 июля 2009 года. Васильев не согласился с решением суда и обжаловал приговор в вышестоящую судебную инстанцию.

В прокуратуре напомнили, что уголовное дело в отношении Васильева возбуждено в 2007 году по результатам проверки, проведенной прокуратурой Пестовского района. Васильев обвинялся в том, что как глава Пестовского района израсходовал целевую субсидию, полученную из областного бюджета на реализацию программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья", направив средства на достройку жилого дома, распределив построенное жилье между гражданами, не проживавших в ветхом и аварийном жилье и не нуждавшихся в предоставлении жилья согласно областной программе. Кроме того, в ноябре 2005 года он дал незаконное указание исполняющей обязанности начальника управления сельского хозяйства администрации Пестовского района Новгородской области и главному зоотехнику того же управления о безвозмездном изъятии принадлежащего СПК "Мичуринское" крупного рогатого скота и сельскохозяйственной техники. Незаконно изъятое имущество, а также столовую, гаражи, административное здание, скотный двор на 200 голов, расположенные в деревне Охона Пестовского района, он своим указанием оформил в муниципальную собственностью. В постановлениях в качестве основания изъятия Васильев указал погашение задолженности в районный бюджет. По данным следствия, в результате наступило банкротство предприятия.

"В ходе предварительного и судебного следствия Васильев вину по предъявленным обвинениям не признал. Однако представленные выступившим в суде в качестве государственного обвинителя прокурором района Максимом Горбачёвым доказательства позволили суду вынести обвинительный приговор", - сообщили в прокуратуре.

Васильеву назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком 3 года 3 месяца условно с испытательным сроком 1 год. Он также лишен права занимать административно-хозяйственные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Ранее, в рамках предварительного следствия, он был временно отстранён судом от исполнения обязанностей главы района.