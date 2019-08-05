Нью-Дели, 5 августа, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Бывший вице-президент Мальдив Ахмед Адиб Абдул Гафур был арестован в Индии и депортирован на Мальдивы. Об 4 августа этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Justshinan Ахмед Адиб Абдул Гафур

Ахмед Адиб Абдул Гафур был арестован полицией индийского штата Тамилнад при попытке незаконно пересечь границу на грузовом судне. Сообщается, что бывший вице-президент Мальдив намеревался попросить политического убежища в Индии. Адвокат по международным делам Тоби Кадман, представляющий интересы мальдивского политика, заявил: «Основанием для предоставления убежища Ахмеду Адибу Абдулу Гафуру является тот факт, что дальнейшее нахождение в Мальдивской Республике сопряжено с угрозами его жизни». Тем не менее, индийские власти приняли решение о депортации мальдивского политика. К настоящему времени он уже доставлен в столицу островного государства Мале.

Напомним, что в октябре 2015 года Ахмед Адиб Абдул Гафур был задержан полицией Мальдив по обвинению в организации покушения на Абдуллу Ямина, который в то время занимал пост президента Мальдивской Республики. Впоследствии бывшего вице-президента также обвинили в коррупции, в результате чего он был вынужден провести в тюрьме более трех лет. В 2018 году Верховный суд Мальдив досрочно освободил Ахмеда Адиба Абдула Гафура из тюрьмы, сняв с него все обвинения. Тем не менее, генеральный прокурор островного государства подал прошение о пересмотре данного решения, что побудило бывшего вице-президента бежать из страны.