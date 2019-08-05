Москва, 6 августа, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 6 августа, вступает в силу закон, ужесточающий ответственность за непропуск скорой помощи, а также за воспрепятствование работе врачей, сообщает ИА REGNUM.

Artem Svetlov Скорая помощь

Повышаются штрафы за непредоставление автомобилю скорой помощи преимущества на дороге — с нынешних 500 рублей до 3−5 тыс. рублей. Нарушителя могут также лишить водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.

Кроме того, уголовная ответственность будет наступать за «воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи», если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента или его смерть.

Таким образом, ответственность будет дифференцированной. Законами за воспрепятствование деятельности медработников, если такие действия не содержат уголовного состава, штраф составит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей. Если в результате здоровью пациента был причинен тяжкий вред, наступит уже уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что проекты законов были разработаны депутатами после нескольких резонансных и трагических случаев, в частности, после того, как из-за отказа пропускать скорую помощь умер пациент.

Вместе с тем в Госдуме обсуждается предложение распространить страхование профессионального риска врача на все лечебные учреждения вне зависимости от их формы собственности.