Иерусалим, 5 августа, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Левоцентристский блок «Кахоль Лаван» лидирует за полтора месяца до парламентских выборов в Израиле. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного израильской телерадиокомпанией Kan, которые были опубликованы 4 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Кнессет

Если бы парламентские выборы состоялись на этой неделе, левоцентристский блок «Кахоль Лаван» во главе с Бени Ганцем и Яиром Лапидом одержал бы победу, получив 30 мандатов. На одно место меньше заняла бы партия «Ликуд» во главе с Биньямином Нетаньяху. По 11 мандатов получили бы партии «Новые правые», «Наш дом — Израиль"(НДИ) и объединенный блок арабских партий. Кроме того, по 7−8 мест заняли бы демократы и ортодоксы. Рабочая партия «Авода» теряет поддержку и может рассчитывать лишь на 6 мандатов.

Отмечается, что ни «Кахоль Лаван», ни «Ликуд» не смогли бы сформировать правительство. Решающим фактором на предстоящих выборах может стать поддержка НДИ во главе с Авигдором Либерманом.