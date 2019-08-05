Иерусалим, 5 августа, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Партия «Ликуд», возглавляемая премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, решила защитить кандидатуру своего лидера на пост главы нового правительства. Об этом 4 августа рассказал член «Ликуда» Давид Битан в своем интервью израильскому телеканалу Hadashot Kan.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

В партии разработали документ об исключительности кандидатуры Биньямина Нетаньяху на пост премьер-министра. Таким образом, «Ликуд» не сможет выдвинуть другого политика в качестве кандидата на пост главы нового правительства, которое будет сформировано в Израиле после выборов 17 сентября.

Данный документ был подписан всеми членами «Ликуда», входящими в выборный список партии. Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, поблагодарил однопартийцев за «безоговорочную поддержку».