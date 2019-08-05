Екатеринбург, 5 августа, 2019, 11:46 — ИА Регнум. В июле 2019 года на Свердловской железной дороге стали грузить больше товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СвЖД.

Железнодорожные перевозки

Всего за месяц на дороге погрузили 12,1 млн тонн — это больше на 2,1% показателей июля 2018 года.

За семь месяцев 2019 года погрузка составила 81,5 млн тонн. Это тоже больше, чем в схожий период предыдущего года, но всего лишь на 0,1%. Прирост произошёл за счёт увеличения погрузки строительных грузов.

Напомним, за первые полгода 2019 года РЖД инвестировало более 7 млрд рублей в Свердловскую железную дорогу. Всего же в 2019 году СвЖД получит 30,3 млрд рублей на развитие.