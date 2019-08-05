Ульяновск, 5 августа, 2019, 11:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области под председательством заместителя министра сельского хозяйства России Максима Увайдова прошло совещание с участием представителей регионов Поволжья по вопросам ветеринарной безопасности в округе. Также были подняты проблемы кадрового резерва ветеринарных служб, сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

Телята

Данные вопросы имеют ключевое значение в части экспорта сельскохозяйственной продукции. Было отмечено, что в отрасль нужно привлекать высококвалифицированных ветеринаров, и регионам предложили перенять опыт реализации программы Министерства здравоохранения «Земский доктор». Также необходимо повышать ставки и оклады в отрасли: органам власти регионов рекомендовано к 2020 году предусмотреть средства «на доведение размера заработной платы ветспециалистов до уровня не ниже среднерегионального».

В рамках цифровизации Россельхознадзор создает всероссийскую электронную базу идентификации животных. По замыслу чиновников, это позволит обеспечить «учёт, прослеживаемость и перемещение, а также планировать объём профилактических мероприятий по болезням» животных.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора, в регионе работают 11 центров ветеринарии и безопасности продовольствия, имеющих аккредитацию в национальной системе Росаккредитации Минэкономразвития России. С 2013 года в Ульяновской области проводится государственный ветеринарный лабораторный мониторинг безопасности и качества пищевых продуктов в бюджетных учреждениях региона. По данным властей, в результате мониторинга оборот некачественной и опасной пищевой продукции снижен в шесть раз.