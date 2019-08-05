Москва, 5 августа, 2019, 11:33 — ИА Регнум. В Москве каждая пятая семья, участвующая в программе реновации, допускает возможность докупить дополнительные жилые метры, прибегнув к ипотеке, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые дома по московской программе реновации

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Глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин уточнил, на начало августа Московский фонд реновации оформил 333 договора из 379 поступивших. С банками уже заключено 52 договора по ипотеке.

По его словам, одна из причин взять ипотечный кредит для увеличения площади жилья по реновации — скидка на квартиры в 10%. Это неплохой актив — в дальнейшем квартиру можно продать по большей цене или разменять.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в программе реновации в Москве насчмтывается 338 стартовых площадок. На них планируется строительство 4,9 млн кв. метров.

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