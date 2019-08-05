Иркутская область, 5 августа, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Применение пожарных самолётов позволило снизить число и площадь лесных пожаров в Иркутской области. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

38.mchs.gov.ru Вертолет МЧС России

Всего в тушении на выходных участвовало 9 воздушных судов министерства обороны и МЧС.

Самолёты и вертолёты спасателей работали на пожарах в Казачинско-Ленском, Качугском, Усть-Кутском и Катангском районах. Всего на горящие леса они произвели 37 сливов общим объёмом в более чем 200 тонн. Вертолёты Ми-8 военных работали в основном в Усть-Кутском районе.

«По сравнению с предыдущими сутками количество пожаров уменьшилось на 11, площадь действующих очагов природных пожаров уменьшилась на 122 908,5 га», — сообщили в МЧС, не уточнив правда, является ли это результатом действия пожарных.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, площадь лесных пожаров за последние сутки сократилась на 127 тыс. га. Однако эти леса относились к так называемой «зоне контроля», то есть их не тушат, поскольку затраты на тушение, по мнению чиновников, превышает возможный ущерб от пожаров.

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