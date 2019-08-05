Ярославль, 5 августа, 2019, 11:22 — ИА Регнум. 2 августа в Дзержинском районе Ярославля 10-летняя девочка получила травму, играя в детском городке. Эта ситуация стала предметом обсуждения на общегородском совещании в мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Оборванное крепление каната

ЧП случилось на площадке у дома №97 на Ленинградском проспекте. Девочка качалась на канате, который оборвался. По предварительной информации, ребенок получил травму спины.

«Девочка залезла на канат и начала раскачиваться. По информации свидетелей, сломалось крепление, и девочка упала вниз. Скорую вызвали свидетели, а не отец ребенка. Девочку увезли в больницу. На данный момент сделаны официальные запросы в поликлинику и в областную больницу. Информацию получим сегодня в первой половине дня, ситуацию держим под контролем. Все площадки в районе обследованы», — сказала на совещании глава Дзержинского района Ярославля Екатерина Мусинова.

Детскую площадку обслуживает муниципальное бюджетное учреждение «Горзеленхозстрой». Как заявила его директор Вера Кореневская, городок был исправен и прошел обследование 25 июля.

«Акты все у нас есть. Обследование мы проводим коллегиально. Здесь неправильная эксплуатация детского городка. Канат предназначен для подъема вверх и спускания вниз. А здесь произошло раскачивание на данном конструктиве, в результате оборвалось крепление. Площадка находится в хорошем состоянии», — сказала директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.

Сейчас мэрия Ярославля активно передает детские городки жителям многоквартирных домов. В этом случае ответственность за все происходящее на них будут нести сами собственники жилья или нанятая ими подрядная организация.