Петропавловск-Камчатский, 5 августа, 2019, 11:25 — ИА Регнум. На Камчатке готовятся к очередной акции-автопробегу против повышения цен на бензин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы.

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По словам одного из организаторов автопробега «Бензин. Стоп цена» Дмитрия Бобровских, получено согласование от районных властей территорий на проведение акции на 6 и 7 августа.

В протестном автопробеге намерены участвовать 80 человек на 40 автомобилях. Заед будет длится с 11 до 12 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа компания «ННК-Камчатнефтепродукт» повысила цены на 25 копеек на бензин на своих АЗС.